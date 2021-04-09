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Rektör Beydemir'in ilk yıl değerlendirmesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Üniversitemizde 6 bin 601 ön lisans, 9 bin 619 lisans, 963 yüksek lisans ve 113 doktora öğrencisi olmak üzere, 17 bin 296 öğrenci eğitim görmektedir" "Üniversitemiz 116 üniversite arasında 2'inci olmuştur" "H blok derslik binası inşaat yüzde 98 tamamlandı" "Tıp Fakültesi kurulması üniversitemizin marka değerinin ve eğitim kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak" "Üniversitemizi 2021 yılı için ilk 100 üniversite arasına çıkarmak için çalışmalar yapmaktayız"

İHA

Rektör Beydemir'in ilk yıl değerlendirmesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Üniversitemizde 6 bin 601 ön lisans, 9 bin 619 lisans, 963 yüksek lisans ve 113 doktora öğrencisi olmak üzere, 17 bin 296 öğrenci eğitim görmektedir" "Üniversitemiz 116 üniversite arasında 2'inci olmuştur" "H blok derslik binası inşaat yüzde 98 tamamlandı" "Tıp Fakültesi kurulması üniversitemizin marka değerinin ve eğitim kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak" "Üniversitemizi 2021 yılı için ilk 100 üniversite arasına çıkarmak için çalışmalar yapmaktayız"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, uzaktan eğitime ilk geçen üniversiteler arasında olduklarını söyleyerek, "18 Mart 2020 tarihinde bir karar açıklayan YÖK, üniversitelerden 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla uzaktan eğitime geçmelerini istedi. Bu kısa sürede son derece gayretli çalışmalar yürüten üniversitemiz, istenilen tarihte uzaktan eğitime geçen ilk üniversitelerden biri oldu" dedi.
Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Rektör Danışman Öğr. Gör. Özgür Özcan'ın katılımlarıyla göreve geldiği 1'inci yılında bir takım değerlendirmeler yaptı. Rektör Beydemir, "Üniversitemizde 20192020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde toplam ders sayısı 3 bin 915 iken uzaktan eğitim kapsamında açılan ders sayısı toplam 3 bin 16 olmuştur. Bahar dönemindeki derslerin yüzde 77’si uzaktan öğretim olarak verilmiştir. 20202021 eğitim öğretim yılında yeni açılan 9 fakültemizde eğitim verilen bölüm sayısı 34’e yükselmiştir. 20202021 eğitim öğretim yılında üniversitemizde 6 bin 601 ön lisans, 9 bin 619 lisans, 963 yüksek lisans ve 113 doktora öğrencisi olmak üzere, 17 bin 296 öğrenci eğitim görmektedir. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 6’lık artış göstermiştir. Üniversitemize 20102020 yılları arasında geçen 10 yıllık süreçte toplam 622 yabancı uyruklu öğrenci yerleşmiş iken, 20202021 eğitim döneminde 521 yabancı uyruklu öğrenci yerleşmiştir. Eğitim kalitesi ve marka değeri her geçen gün artan üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki bu artış geçen yıla oranla yüzde 21,7 olmuştur. Üniversitemize geçtiğimiz yıl itibarı ile 26 ülkeden yabancı öğrenci yerleşmiş iken 20202021 eğitim yılı için bu sayı 32’ye yükselmiştir. Bu artışa bağlı olarak Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) 20192020 eğitim döneminde eğitim gören toplam yabancı öğrenci sayısı 86 iken bu sayı 20202021 eğitim döneminde 145 olmuştur. TÖMER kayıtları halen devam etmektedir" dedi.

"Üniversitemiz 116 üniversite arasında 2'inci olmuştur"
Rektör Beydemir, açıklamasının devamında YÖK tarafından açıklanan Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde kapsamında '8 Turuncu Bayrak' ödülü kazandıklarını anlatarak, "Bu başarısı ile 116 üniversite arasında 2'inci olmuştur. Üniversitemiz Gülümbe Kampüsü’nün daha yaşanabilir bir haline gelmesi için kurulan ‘Kampüs Güzelleştirme Komisyonumuz’ belirlenen eksiklerin giderilmesi konusunda çalışmalarına başlamış, personel ve öğrencilerimizin görüşleri de dikkate alınarak çeşitli çalışmalara imza atılmıştır. Komisyonumuzun tespit ve talepleri doğrultusunda yerleşkemizdeki peyzaj alanına bayrak direği dikilmesi, engelliengelsiz yürüyüş yolları, kampüs ışıklandırma ve ağaçlandırma projeleri yapılmıştır" dedi.

"H blok derslik binası inşaat yüzde 98 tamamlandı"
Tıp Fakültesi için kullanılacak binanın yüzde 98'lik inşaatın tamamlandığı anlatan Rektör Beydemir, "Yapımına şubat 2018’de başlanan h blok derslik binası inşaat işleri mart 2020’de yüzde 76 seviyesinde iken mart 2021 itibariyle yüzde 98 seviyesine getirilmiştir. Yapımı devam eden H blokta 32 adet sınıf, 7 adet amfi, 10 adet öğrenci laboratuarı, 60 adet araştırma laboratuarı ve 230 adet ofis bulunmaktadır. Üniversitemizin yeni giriş kapısının inşaat işleri Mart 2020 tarihinde yüzde 43 seviyesinde iken Mart 2021 tarihi itibarıyla yüzde 99 seviyesine getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte yapımı tamamlanarak kullanıma açılacaktır. 84 bin 594 metrekareyi kapsayan ve 14 parselden oluşan kamulaştırma alanının, 12 bin 452 metrekarelik 3 parseli kamulaştırma işlemleri tamamlanarak, üniversitemize kazandırılmıştır. Mart 2020 tarihinde bin 885 olan masaüstü bilgisayar sayımız ihtiyaç duyulan alanlara yapılan takviyelerle Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 30 adete, 348 olan dizüstü bilgisayar sayımız ise 388’e çıkarılmıştır. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönergesi’nde doçentlik kadrosuna atanma şartları arasında bulunan ‘Doçentlik Sözlü Sınavı’ üniversitemizin teklifi ile YÖK tarafından kaldırılmıştır. Bu sayede üniversitemiz maddi, öğretim üyelerimiz ise manevi bir yükten kurtarılmıştır. Akademik Personel Atamaları Üniversitemizde görev yapan akademik personelin yükselme kriterlerini sağlamış ve bir üst kadroya atanmayı bekleyen 62 akademisyenimiz üst kadrolara atanmıştı. Kadro derecelerinin tıkanması sebebi ile özlük hakkı kaybına uğrayan 176 akademisyenimizin kadro dereceleri: 104’ü iptal ihdas yöntemi ile 72’si karşılıklı derece değişikliği ile değiştirilerek yaşanan hak kaybı ortadan kaldırılmıştır. İptal İhdas İşlemi Üniversitemiz kadro ihtiyacı gözetilerek iptal ihdas yöntemi ile 4 sayılı cetvel kullanılarak 80 adet boş akademik kadroda unvan değişikliği yapılmıştır. Saklı kadroların serbest bırakılması işlemi saklı kadrolarımız içerisinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile görüşülerek 130 adet saklı kadromuzun serbest bırakılma işlemini gerçekleştirdik. Bu değişiklik sayesinde üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kadroların tahsisi sağlanmıştır" dedi.

"Tıp Fakültesi kurulması üniversitemizin marka değerinin ve eğitim kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak"
Rektör Beydemir, Tıp Fakültesinin kurulması üniversitenin marka değerinin ve eğitim kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacağını anlatarak, "Tıp fakültesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapımı 2020 yılı içinde tamamlanan yeni Bilecik Devlet Hastanesi, üniversitemiz ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle ‘Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ adını aldı. Tıp Fakültemiz, bölgemizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve Bilecik’in bir eğitim ve sağlık şehri olması yolunda önemli görevler üstlenecek. Üniversitemizin tıp fakültesine ev sahipliği yapacak H blok binasının inşaat işleri bitirilecek ve ödemeleri tamamlanacaktır. H blok içerisindeki öğretim elemanı odaları, üniversitemizin marangozhanesi tarafından yapılacaktır. H blok içerisindeki 7 sınıf ve 70 kişilik konferans salonu üniversite bütçesine ek olarak sağlanacak sponsor bağışlarıyla hazır hale getirilecektir. Tıp fakültemizin laboratuar ihtiyaçları için Üniversitemiz bütçesinden ayrılan 3 milyon TL’lik bütçeye ek olarak, bir kalkınma ajansına iki ayrı proje sunumu yapılmış olup, projelerin onay alması halinde finansman desteği noktasında artı bir kaynak kazanılmış olacaktır. Bilimsel Araştırma Projeleri Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında akademisyenlerimize sağladığı destek ve imkânlar 2021 yılı içerisinde de devam edecektir. Akademisyenlerimiz tarafından yapılacak araştırma projelerinin nitelik ve nicelik yönünden artması; yayınlarımızın ise kalitesinin iyileşmesi yönünde etkin bir çalışma yapılacaktır" dedi.

"Üniversitemizi 2021 yılı için ilk 100 üniversite arasına çıkarmak için çalışmalar yapmaktayız"
Rektör Beydemir, URAP sıralaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) enformatik enstitüsü bünyesinde yer alan URAP araştırma laboratuvarı değerlendirmesinde üniversiteyi 2021 yılı için ilk 100 üniversite arasına çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni ilk 50 üniversite arasında yer alması olduğunu anlatan Rektörü Beydemir, sözlerine şöyle devam etti;
"Üniversite işbirlikleri bölgemizdeki ve tüm Türkiye’deki üniversitelerle yapılacak olan işbirliklerini önemsemekteyiz. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde çeşitli üniversitelerle sürdürülebilir işbirlikleri yaptık. 2021 yılı için de etkin bir işbirliği takvimi planlamaktayız. Bu sayede üniversitemizin diğer üniversitelerle olan akademik, sosyal ve kültürel alışverişini güçlü ve sürekli kılmayı hedeflemekteyiz. Uzaktan Eğitim Covid19 pandemisi sürecinde önemi bir kez daha ortaya çıkan uzaktan eğitim konusunda Üniversitemizin imkânlarını geliştirmek için sunucu alımı yapılacaktır. Öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintisiz devam edebilmesi için teknik altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Engelsiz üniversitelerde üniversitemiz, eğitimde fırsat eşitliği ve mekânda erişilebilirlik alanlarında yaptığı yatırımların devamı olarak kütüphane bünyesinde sesli kaynakların dinlenebileceği iki adet sessiz oda yapımı, Kütüphane girişindeki kapılar fotoselli hale getirilmesi. Tekerlekli sandalyeyle rahat kullanılabilecek özel masalar yerleştirilmesi. Yazılı metinleri sesli metne çevirecek teknik altyapı kurulması. Üniversitemiz web sayfasına sesli komut özelliği eklenmesi gibi işlemlerin 2021 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanmaktadır. KamuÜniversiteSanayi İşbirlikleri Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında ilimiz başta olmak üzere bölgemizdeki sanayi kuruluşları ve kamu kurumları ile çeşitli işbirlikleri yapılmaktadır. Bu bağlamda ÜniversiteSanayi Grubu oluşturuldu ve düzenli olarak bölgemiz sanayi kuruluşları ile istişare toplantıları yapılmaktadır. Bölgemizdeki tüm sanayi kuruluşları ile müşterek çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz."

"Bin metrekare inşaat alanına sahip olan 3 bin 730 kişi kapasiteli spor salonunu projesi hazır"
Rektör Beydemir son olarak üniversiteye kazandıracakları projeler hakkında bilgi vererek, "Çarşı projesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile üniversite kampüsümüz arasında kalan alanda içerisinde eczane, medikal, kafeterya gibi işletmelerin yer alacağı bir çarşı yapılması için hazırlanan projemizin yatırım onayı alınmış olup 2021 yılı içerisinde yapımına başlanacaktır. Spor salonu üniversitemizin sportif altyapı ihtiyacına cevap verecek bir spor salonu için çalışmalar başlamış olup, proje yapım onayı alınma sürecindedir. 17 bin metrekare inşaat alanına sahip olan 3 bin 730 kişi kapasiteli spor salonunda güreş, judo, karate, okçuluk ve squash gibi bireysel sporların yapılabileceği alanlar, 5 kulvarlı bir bowling salonu, uluslararası standartlarda basketbol, voleybol vehentbol salonları, antrenman alanları, soyunma odaları ve sosyal alanlar yer alacak. Kongre Kültür Merkezi üniversitemizin sosyal ve kültürel faaliyetlerine ev sahipliği yapacak bir merkeze ihtiyaç duyulması üzerine, üniversitemiz merkez kampüsüne bir kültür ve kongre merkezi inşa edilmesi için proje çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda; hem öğrencilerimizin sosyal yaşantılarına katkı sunacak etkinliklerin yapılacağı hem de akademik faaliyetlerde etkin olarak kullanılacak bir tesis Üniversitemize kazandırılacaktır. Bu kapsamda inşa edilecek tesiste 900 kişilik konferans salonu, 5 adet çok amaçlı çalışma odası ve sosyal alanlar yer alacaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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