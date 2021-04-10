Osmaneli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzaladı

Osmaneli Belediyesi ve Belediyeİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Osmaneli Belediyesi Başkanlığı makamında gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Münür Şahin, Belediyeİş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azaklı ve sendika temsilcileri katıldı. Yapılan imza töreninde kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, "En değerli kaynağımız insan kaynağımız, çalışanlarımıza değer veriyoruz. İlçemiz için gecesini gündüzüne katan personelimiz her şeyi hak ediyor. Sözleşme çalışanlarımıza hayırlı olsun. Sendikamıza ve çalışanlarımıza sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

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