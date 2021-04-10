BAL’ın başlama tarihi ileri bir tarihe ertelendi

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Nusret Tosun, 1718 Nisan’da başlayacağı duyurulan Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) başlama tarihinde değişiklik olduğunu söyledi.

Tosun, yaptığı açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) BAL müsabakalarının 1718 Nisan’da başlayacağı duyurulmuştu. Ancak pandeminin ülkemizde yükselmesi nedeniyle TFF başkanlığının ilgili bakanlıklar ile yaptığı görüşme sonrası BAL başlama tarihi ile ilgili açıklama TFF internet sitesinde kısa bir süre sonra duyurulacaktır” dedi.

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