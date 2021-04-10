Bilecik’te trafik kazası; 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, BilecikGölpazarı karayolu Karaağaç Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vezirhan'dan Gölpazarı istikametine seyir halinde 26 ET 296 plakalı otomobil sürücü Reyhan Giden (33), Karaağaç Köyü mevkiine geldiği esnada havanın aşırı yağmurlu olmasından dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Kaza araç içerisinde yolcu olarak bulunan Yağmur Ç. (9) ile Nesrin Acur (35) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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