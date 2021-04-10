Hayırsever esnaftan Kızılay'a ayakkabı bağışı

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Bilecik’te yıllardır ayakkabı satıcılığı yapan bir esnaf, Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesine 150 çift ayakkabı bağışladı.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yıllardır esnaflık yapan Nevzat Tokcan Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesine 150 çift ayakkabı bağışladı. Yapılan bu bağış sayesinde birçok ihtiyaç sahibi ailenin çocukları bayramlık ayakkabılarına kavuşacağı bildirildi.

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