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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik’te nisan ayında kar yağışı şaşkınlık yaşattı

İHA

Bilecik’te nisan ayında kar yağışı şaşkınlık yaşattı

Bilecik’te hava sıcaklığının yaklaşık 15 derece birden düşmesiyle bazı ilçeleri ve bunlara bağlı köy merkezleriyle birlikte yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği nedeniyle zaman zaman kış ortasında adeta yaz mevsimi yaşayan Bilecikliler, nisan ayında etkisini gösteren kar yağışı karşısında şaşkına döndü. Kent merkezinde sıcaklık aniden eksi 5 derecelere kadar düşerken, kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Bilecik’e bağlı Kapaklı, Esemen ve Abbaslık, Bozüyük’e bağlı Dodurga Beldesi başta olmak üzere ilçeye bağlı yüksek kesimli köyler Erikli, Kospınar, Camiliyayla, Hamidiye, Kızıltepe, Metristepe ve Muratdere köyleri, Gölpazarı ilçe merkezi ve bazı köyleri ile Pazaryeri’ne bağlı Gümüşdere köylerinde kar yağışı daha fazla etkili oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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