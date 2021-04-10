Kaburga kıkırdağından yeni burun ucu Bozüyük Devlet Hastanesinde bir ilk daha yaşandı Burun ucu olmayan hastaya 6 saat süren operasyonla yeni burun ucu yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen bir operasyon ile burun ucu olmayan bir hastaya yeniden burun ucu yapıldı. Kaburga kıkırdağı kullanılarak yeniden burun ucu yapılan hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi’nde Op. Dr. Tankut Uzun ve Op. Dr. Oben Yıldırım’ın birlikte gerçekleştirdikleri operasyonla daha önce burun ameliyatı geçiren, fakat nefes ve estetik problemleri devam eden Nazan Karasungur isimli hastaya kaburga kıkırdağı kullanılarak Revizyon Septorinoplasti operasyonu gerçekleştirildi. Yaklaşık 6 saat süren zorlu ve başarılı operasyonun ardından yeniden burun ucu yapılan hasta Karasungur, sağlığına kavuşurken tedavisinin tamamlanmasının ardından bir gün sonra taburcu edildi.

Operasyon sonrasında sağlığına kavuşan Nazan Karasungur, sağlığına kavuşmasına vesile olan Op. Dr. Tankut Uzun ve Op. Dr. Oben Yıldırım ile birlikte hastane yetkililerine teşekkür etti.

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