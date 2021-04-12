Komşu belediye başkanları bir araya geldi

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Sakarya’nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya, Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti.

Bölgeyle ilgili konuları değerlendiren başkanlar, projelerde bilgi paylaşımında bulundular. Başkanı Münür Şahin, üç dönemdir Geyve’de çok başarılı çalışmalara imza atan tecrübeli Başkan Kaya’ya ziyareti için teşekkür etti.

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