Bozüyük’te Ramazan pidesi 3 TL'den satılacak

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayının gelmesi ile pide satış fiyatı 3 TL olarak belirlendi.

Bozüyük'te bu yıl 300 gram Ramazan pidesinin fiyatı 3 TL olarak belirlendi. İlçede ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı Ramazan ayı genelgesine doğrultusunda tüm fırınlarda iftara 1 saat kala üretimin duracağı kaydedildi.

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