AK Parti'den Ankara çıkartması

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, beraberindeki bir heyetle bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti.

Başkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı Ankara temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret etti. Burada Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecikli olan Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile bir araya geldiler. Heyet, Bilecik hakkında istişarelerde bulundular.

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