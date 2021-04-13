Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirildi

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Bilecik İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirdi

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, 2020 yılına ait yapılan işleri değerlendirmek ve 2021 yılında yürütülecek işleri görüşmek üzere Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü çalışanları ile bir araya geldi. Birim Müdürü Gökhan Yakşe, Harita Mühendisi Samet Büyükkkurt, İnşaat Mühendisleri İhsan Talha Arıgül ve Emre Sağdaş ve Saha Amiri Mustafa Çavdar ile bir araya gelen Bayrakçı, 2020 yılında yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra 2021 yılında yapılacak çalışmaların planlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bayrakçı, idareleri tarafından yürütülen yol hizmetlerinin önemini vurgulayarak yapılacak, çalışmalarda amaçlarının her zaman hedefleri ve kaliteyi artırmak olduğunu söyledi.

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