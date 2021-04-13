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Sokak hayvanları unutulmadı

İHA

Sokak hayvanları unutulmadı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sokak hayvanları Ramazan ayının ilk gününde unutulmadı.
Hayvan severler, düzenli aralıklarla ilçe genelinde ve kırsal alanlardaki sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyorlar. Her salı ve cuma günlerinde yapılan besleme çalışmalarının Ramazan ayında da devam edeceği öğrenilirken, sokak hayvanlarının beslenmesinin yanı sıra veteriner ekipleri sağlığı ile de yakından ilgileniliyor.

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