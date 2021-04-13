Polislerden miniklere altın değerinde öğüt

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde polis memurları ziyaret ettikleri ana sınıfında miniklere 3 haneli telefon numaralarının eğitimini verirken ayrıca çocukları sokakta tanımadıkları kişilerin şeker ve çikolata vereceklerini söylediklerinde neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirdiler.

Osmaneli ilçesinde Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında polisler Belediye çocuk kulübü öğrencilerini ziyaret etti.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğün de görevli polis memurları Osmaneli Belediyesi Çocuk kulübünde eğitim gören ana sınıfını öğrencilerini ziyaret eden ekiplere ana sınıfı öğrencilerinden sıcak ilgi geldi. Ana sınıfına giren polis memurlarını karşılarında gören minikler sınıflarında polisleri görünce hayli sevindi. Çocuklarla bir süre sohbet eden polis memurları onlara polislerin görevlerini anlattı, polisin çocukların korkulu değil, sevimli polis amcaları olduğunu kaydettiler. Polis memurları öğrencilere daha sonra 3 haneli telefon numaralarının eğitimini verirken, öğrencilere özellikle sokakta tanımadıkları kişilerin şeker, çikolata ve benzeri şeylerin vereceğini söylediklerinde neler yapmaları gerektiği konusunda da bilgilendirdiler.

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