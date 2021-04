Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Ramazan ayı boyunca her akşam masal etkinliği düzenleneceği belirtti.

Akyol yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Anadolu Masalları Projesi' kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz organizasyonunda Razaman ayı boyunca her akşam masal etkinliği düzenlenecektir. Ramazan ayında masallarda buluşmak üzere sizleri her gün akşam saat 21.00'da müdürlüğümüz Youtube kanalına bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.