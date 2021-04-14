Bilecik'te haftalık korona virüs vaka sayısı hızla artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık korona virüs (Covit19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik'te sayı her geçen hafta hızla artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart 2 Nisan tarihleri arasındaki korona virüs (Covid19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Bilecik'in 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 480,53'e yükseldi. Bu rakam geçen hafta 340,62 olarak açıklanmıştı.

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