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Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Cengiz Konya: "Genellikle elektrik aksamı ile koltuğun kumandaları arıza yapıyor" Bozüyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özcan: "2 yılda 15’inin üzerinde elektrikli tekerlekli sandalye tamir ettik" Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik: "Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun"

İHA

Bu öğretmenler 'engeli' ortadan ücretsiz kaldırıyor Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Cengiz Konya: "Genellikle elektrik aksamı ile koltuğun kumandaları arıza yapıyor" Bozüyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özcan: "2 yılda 15’inin üzerinde elektrikli tekerlekli sandalye tamir ettik" Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik: "Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun"

Bilecik’te bir okulun öğretmenleri engelli bireylerin kullandığı akülü tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımlarını ücretsiz yaparak, gönülleri fethediyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Engelliler Dayanışma Derneği'ne başvuran engelli vatandaşların arızalanan akülü tekerlekli sandalyelerinin tamiratı, Bozüyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Engelli vatandaşların yanlarında olduklarını göstermek isteyen öğretmenler hiçbir ücret talep etmezken, gelen araçları en iyi şekilde onararak yeniden engelli bireylerin elleri ve ayakları sandalyeleri kısa sürede teslim ediyor. Öğretmenlerin yapmış oldukları bu davranış ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Diğer yandan engelli bireyler ise maddi imkansızlıklar nedeniyle yaptıramadıkları araçlarından ayrı kalmak zorunda olmuyor. Öğretmenler bu yaptıkları çalışma ile çevrelerine örnek olurken, ilçede yürekleri kazanmış durumda.

"Genellikle elektrik aksamı ile koltuğun kumandaları arıza yapıyor"
Yapılan çalışma ile ilgili konuşan Bozüyük Teknik Meslek Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alan Şefi Cengiz Konya, Bozüyük ve çevre ilçelerden gelen akülü tekerlekli sandalyelerinin tamiratını yaptığı anlatarak, "Engelli bireylerin kullandığı araçlarda genellikle elektrik arızaları, koltuğun kumandalarında, kablo sistemlerinde ve motorlarında arıza olabiliyor.Bugüne kadar karşılaşmış olduğumuz arızalar bunlar. Ancak piyasada bunlarla çok fazla ilgilenen olmadığı için biz sosyal sorumluluk projesi olarak okulumuz adına hiç bir ücret beklemeden bu arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz, onların mutluluğu bize yetiyor" dedi.

"Bu yeterli akülü tekerlekli sandalyelerinin tamiri için buralarda elemanlar yok"
Bozüyük Teknik Meslek Anadolu Lisesi Makine Alan Şefi Tufan Pehlivanoğlu, ise kendilerinin akülü tekerlekli sandalyelerinin mekanik bakımlarını ve tamirlerini yaptıklarını sözlerine ekledi. Pehlivanoğlu, konuşmasının devamında ise "Mekanik olarak bize gelen özürlü ailelerin şikayetleri sandalyeleri yaptıracak yer bulamamaları, buldukları zamanda yüksek fiyat istemeleri oluyor. Zaten bu insanlar toplumumuzda engelli olduğu için çalışma noktasında sıkıntı çekiyorlar. Bunun üzerine bir de maddi açıdan da tam olarak çalışamadıkları için zaten sıkıntı içindeler. Yani bide bu sandalyelerinin tamiratına da maalesef çevremizde veya çevre illerde yeterli donanıma sahip veya bakımını yapacak elemanlar yok" ifadelerini kullandı.

"2 yılda 15’inin üzerinde elektrikli tekerlekli sandalye tamir ettik"
Bozüyük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Özcan, okullarının değişik sosyal destek projelerine imza attığım anlattığını anlattı. Müdür Özcan, "Bunlardan en önemlisi Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğünü tarafından hazırlanan ’Okullar Ailelerle Buluşuyor’ projesidir. Bu projemizde Bozüyük ilçemizde maddi durumu iyi olmayan ailelerimizi tespit edip bu ailelerimizin okulumuzda bulunan alanlarıyla ilgili eksikliklerini gideriyoruz. Bunlar elektrik, su, tesisatı, kapı, pencere onarımı gibi işlemler olmakta. Bununla birlikte okulumuzda faaliyet gösteren Bozüyük Engelliler Derneğiyle bir çalışmamız var. Bozüyük ve civardaki ne kadar engelli birey varsa bunların kullandığı akülü tekerlikli sandalyelerinin gerek aküleri, gerekse mekanik tamiratlarını okulumuzda yapmaktayız. Bu yapmış olduğumuz tamiratlar neticesinde herhangi bir ücret talep etmemekteyiz. Aynı zamanda okulumuzun imkanlarıyla alabileceğimiz yedek parça olursa onları da okulumuz imkanlarıyla temin edip engelli bireylere daha mutlu daha yaşanır bir hale getirmek açısından desteklemekteyiz. Bu projemiz kapsamında yaklaşık 2 yıldır okulumuzda devam etmekte 15’in üzerinde elektrikli tekerlekli sandalye tamir ettik" diye konuştu.

"Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun"
Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik ise, tüm okul çalışanlarından engelli bireyler ve kendi adına teşekkür ederek, "Bozüyük’te Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde akülü tekerlekli sandalye kullanan engellilerimizin akülü araçlarının arıza tamirleri ve bakımları yapılmaktadır. Bu konuda bizlere büyük bir duyarlılık ve gönüllülük gösteren başta okul müdürümüz Yusuf Özcan ve araçlarının tamir ve bakımını yapan ilgili teknik lise öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun" dedi.

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