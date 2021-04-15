'Varroa' hastalığına karşı ilaç dağıtımı ve uygulama etkinliği

Bilecik'te 200 arı işletmesindeki 13 bin koloninin ilaçlanması amacıyla İl Özel İdaresinin yüzde 50 hibe destekli temin edilen ilaçlar, üreticilere dağıtımını gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, arılarda 'Varroa' hastalığı ile mücadele projesi kapsamında hastalıkla mücadele ve üretimi artırma amacıyla ilaç dağıtımı ve uygulama etkinliği düzenlendi. Kayabeli Köyü'nde desteklenen proje kapsamında 'Varroa' hastalığı nedeniyle toplu arı ölümlerini azaltmak ve bal üretim oranını artırmak amacıyla il genelinde ilaç dağıtımı yatıklarını ifade eden Vali Şentürk, ''2020 yılında bin 531 adet kovanda hastalıktan dolayı kayıp yaşandı. Bilecik genelinde tüm arıcıları doğrudan etkilemekle beraber kayıpları oldu. Hem arı yetiştiricimizi hem de ülke ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden toplu mücadele çok önem arz etmektedir. Bu kapsamında arıcıların, arı kovanlarında, koordineli bir şekilde aynı zamanda, alınan şerit şeklindeki ilaçlar tüm kovanlara uygulanacak. Kaliteli bal ve arı ürünü üretimi olacak. Hastalık nedeniyle bal üretimindeki kayıp, ilaçlama sayesinde bal üretimini artırmayı hedefliyoruz. Bilecik balının marka haline gelmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Yeni sezonun üreticilerimize bereketli olmasını diliyorum'' dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da her türlü tarımsal projelere destek veren Vali Şentürk'e teşekkür ederek, arıcılık projesiyle 13 bin koloniyi 50 bin koloniye ulaştırmak istediklerini bildirdi. Vali Şentürk'e, arıların bakımı ve ilaçlanmasını uygulamalı olarak anlatıldı.

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