Bilecik EYUDER'den eğitime destek

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Bilecik Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER), İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'u ziyaret etti.

Ziyarette Bilecik EYUDER üyeleri eğitime her zaman destek vereceklerini söyleyerek, günün anısına İl Müdürü Akyol'a tablo hediye etti. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik düşüncelerinden dolayı teşekkür edip Bilecik EYUDER'e çalışmalarında başarılar diledi.

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