Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Naldan, göreve başladı

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtiyaç görülen anestezi polikliniğine atanan doktor göreve başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Emin Naldan, göreve başladı. Geçtiğimiz günlerde gastroenteroloji, kulak burun boğaz ve nöroloji polikliniklerinde de birer doktor göreve başlamıştı.

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