Pazardaki tedbirler üst düzey artırıldı

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde her hafta cuma günü kurulan ilçe pazarında koronavirüs (Covit19) tedbirleri kapsamında denetimler üst düzeyde çıkarıldı.

Pazaryeri Belediyesi ekipleri pazar alanına vatandaşlar tek kurulan barikatlardan içeri alınırken, aynı şekilde çıkışlarda ayrı bir noktadan tek tek yapıldı. Pazar alanına giden tüm sokaklar kapatılırken, barikatlar harici kimse içeri alınmadı. Vatandaşlar pazara girerken belli bir sayı ile alınırken, herkesin ateşleri ölçüldü, dezenfektan sıkıldı.

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