İftar ile sahur arasında her yarım saatte bir bardak su tüketilmeli Diyetisyen Zeynep Nisa Ay; "Beslenmemizde her çeşit besin grubu yer almalı, tabaklarımız dengeli olmalıdır"

Diyetisyen Zeynep Nisa Ay, iftar ile sahur arasında her yarım saatte bir bardak su tüketilmesini tavsiye ederek, "Gerçek su ihtiyacımızın zamanı olan 7 ve 8'inci saatte vücut susuz kalacaktır. Bundan dolayı iftar ile sahur arasında yarım saatte bir 1 bardak su tüketilmelidir" dedi.

Zeynep Nisa Ay, Ramazan ayı boyunca nasıl beslenmeleri yönünde bazı uyarılarda bulundu. Ramazan’ın gelişiyle birlikte akılları kurcalayan birçok soruyu da beraberinde geldiğini anlatan Ay, "Oruç tutarken su içemediğimiz ve yemek saatlerini kendimize göre ayarlayamadığımız için ekstra dikkat etmemiz gereken noktalar bulunuyor. Öncelikle mutlaka sahur yapılmalıdır. 20 saati geçen açlık süresince kan şekeri çok fazla düştüğü için iftarda iştah kontrolünü sağlamak zorlaşır ve metabolizmanız yavaşlar. Diğer bir önemli konu ise su tüketimi. İçtiğimiz suyun miktarı kadar zamanlaması da önemlidir. Çünkü bir kerede içtiğimiz fazla su 3 saat içerisinde vücuttan atılacaktır. Gerçek su ihtiyacımızın zamanı olan 7. ve 8'inci saatte vücut susuz kalacaktır. Bundan dolayı iftar ile sahur arasında yarım saatte bir 1 bardak su tüketilmelidir. Beslenmemizde her çeşit besin grubu yer almalı, tabaklarımız dengeli olmalıdır. Sahurda bizi tok tutacak; yumurta, peynir, süt gibi proteinler, ceviz, badem, fındık, tuzsuz zeytin, avokado gibi sağlıklı yağlar ve tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratların tüketimine özen göstermeliyiz. Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerinin; hamur işleri, bal, reçel, sürülebilir çikolata gibi hızlı acıktıracak besinlerin tüketilmemesi gerekmektedir. İftarda orucumuzu açarken birden yüklenmemeli, yavaş ve kontrollü bir şekilde öğünü tüketmeliyiz."



"Çok yağlı ağır yemeklerden kaçınmalıyız"

Diyetisyen Zeynep Nisa Ay, iftarda çok yağlı ağır yemekler yenmemesi gerektiğini anlatarak, "Çok yağlı ağır yemeklerden kaçınmalı, mevsiminde hafif ve sağlıklı alternatiflere yönelmeliyiz. Ramazan’ın gelişiyle birlikte iyice azalan meyve tüketimini arttırmak için iftarla sahur arasında 12 porsiyon tüketilmesi gerekmektedir. Tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü sağlanmalı ve daha çok sütlü tatlıları tercih edecek şekilde, haftada 12 kereyi aşmamasına özen göstermeliyiz. Dilerim şifa dolu, bereketli, saygı dolu, ruhuna yaraşır bir Ramazan yaşarız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.