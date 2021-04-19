Hava ısınmadı, dondurmacıların hedefi şaştı Dondurma satıcısı İbrahim Özdemir: "Bu sene biraz havaların serin geçmesi işlerimizi çok etkiledi” “Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlı satışı ile dengeledik”

Bu yıl havaların geç ısınması ve korona virüsün (Covid19) etkisiyle dondurmacıların satış planları sekteye uğradı.

Özellikle nisan ayında Türkiye'nin standart hava koşullarının oluşmadığına dikkat çeken Bilecikli dondurmacılar, pandeminin de etkisiyle dondurma satışlarının yüz güldürmediğini belirtti. Bilecik'te üç kuşaktır dondurmacılık yaptıklarını ifade eden İbrahim Özdemir, hava sıcaklıklarının artmamasından dolayı bu yıl dondurma satışlarının beklenen seviyede olmadığını söyledi. Son zamanlarda havaların kapalı, yağmurlu ve soğuk geçtiğini, vatandaşların dondurma yemek için güneşin kendini göstermesini beklediğini anlatan Özdemir, "Geçen sene havalar sıcaktı, biraz daha iyiydi işlerimiz. Bu sene biraz serin geçiyor havalar, işlere etkisi oldu. Geçen seneye nazaran işlerimiz yarı yarıya düştü" dedi.



“Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlı satışı ile dengeledik”

Satışların düşmesinde havaların soğuk olması kadar pandeminin de etkisi olduğunu vurgulayan ancak bu açığı tatlı satışlarıyla dengelediklerini belirten Özdemir, "Geçen sene havalar sıcaktı biraz, daha iyiydi işlerimiz. Ramazan'ın gelmesiyle beraber tatlı satışlarımıza da başladık. Dondurma satışlarımızda yaşadığımız sıkıntıyı tatlılarımızla Ramazan ayının gelmesiyle çok şükür dengeliyoruz. Satışların düşmesinde dediğim gibi havaların soğuk olmasıyla birlikte pandeminin de bayağı etkisi oldu. Havaların ısınmasını ve pandemi illetinden kurtulmayı esnaflar olarak bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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