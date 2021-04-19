Bilecik'te vaka sayıları 2 ayda yüzde 140 arttı

Bilecik'te korona virüs (Covid19) vaka sayıları 2 ayda yüzde 140 arttı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1016 Nisan tarihleri arasındaki korona virüs (Covid19) vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik'in 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 494,25'e yükseldi. Bu rakam geçen hafta 480,53 olarak açıklanmıştı. Bilecik'te vaka sayıları 8 Şubat'tan bu yana yüzde 140 artış gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.