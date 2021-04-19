İhtiyaç sahiplerine patates ve soğan dağıtım yapıldı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: "Yardımın sessiz olanı makbuldür"

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden alınan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiye destek olmak amacıyla patates ve soğanla başlayan alımlarda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Osmaneli Belediyesi Toptancı Halinde depolanan ürünleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca belirlenen ihtiyaç sahiplerine zabıta ve ilgili personel aracılığıyla dağıtılmaya başlandı.

Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üreticiye destek olmak amacıyla alınan patates ve soğanların belediye ait hale geldiğini belirterek, "Gelen patates ve soğanlar vakıf yöneticileri ile birlikte zabıtası ihtiyaç sahiplerinin evlere sessizce yardım kolileri ile birlikte teslim ediyoruz. Yardımın sessiz olanı makbuldür diyerek tüm vatandaşlarımızı bu mübarek günlerde sahipleniyoruz. Yardım kolisi desteği sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza ve şirketlerimize teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticimize sahip çıkarak destek olması ve ihtiyaç sahiplerine bu ürünleri ulaştırması konusundaki faaliyetlerine Osmaneli Belediyesi olarak destek oluyoruz. Allah bu mübarek günlerde yapılan tüm yardımları kabul etsin" dedi.

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