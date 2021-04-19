Bozüyük’te trafik polislerinden korona denetimi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde trafik polisleri tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs (Covid19) denetimi yapıldı.

İlçenin birçok noktasında eş zamanlı yapılan denetimlerde şehir içindeki toplu taşıma araçları ve zaman zaman da seyir halindeki özel araçlara yönelik polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde HES kodu ile birlikte Covid19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi. Belirtilen kurallara uyulması noktasında sürücülere ve yolculara gerekli uyarılar yapıldı. Kurallara uymayan yolcu ve sürücüler hakkında ise tutanak tutuldu.

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