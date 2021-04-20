Bakan Selçuk'la telekonferans yoluyla yapılan toplantıya katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la telekonferans yoluyla yapılan toplantıya katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ildeki milli eğitim müdürleriyle telekonferans yoluyla bir istişare toplantısı yaptı. Toplantıya Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'da katılırken, toplantıda il müdürlerinin uzaktan eğitim, tablet ve bilgisayar desteği gibi önemli konular hakkında görüşleri alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.