Eski belediye başkanın eşi hayatını kaybetti

Eski Bilecik Belediye Başkanı merhum Necati Önen’in eşi Gülderen Önen vefat etti.
19631973 yılları arasında Bilecik Belediye Başkanlığı yapan merhum Necati Önen’in eşi Gülderen Önen tedavi gördüğü Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, sosyal medya hesabından Gülderen Önen'in hayatını kaybettiği duyurarak, "Eski belediye başkanlarımızdan Necati Önen’in eşi Gülderen Önen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Gülderen Önen’e Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.