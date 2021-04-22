Sağlık Bilimleri Fakültesine 2 yeni bölüm açıldı Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir: "Ülkemizde sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan her kademedeki nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitenin sağlık alanında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha eklediğini söyleyerek, "Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde ‘Dil ve Konuşma Terapisi’ ile ‘Ergoterapi’ bölümleri kuruldu" dedi.

Rektör Beydemir konu hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye’de sayılı üniversitede bulunan bu bölümler ile üniversitemiz eksiksiz bir sağlık üniversitesi olma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Yeni açılan 2 bölümün üniversitemize ve ilimize hayırlı olsun. Ülkemizde sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan her kademedeki nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.



Ergoterapi bölümü

Ergoterapi Bölümü; fiziksel, duysal, kognitif, mental, gelişimsel veya duygusal problemi olan tüm yaş grubundaki kişiler ile toplumdan dışlanmış dezavantajlı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak amacıyla sağlık meslek elemanı yetiştiren bir disiplindir. Ergoterapi, engelli çocukların okula ve sosyal ortamlara katılmalarını sağlamak, yaralanma sonrası kişilerin becerilerini tekrar kazanmalarına yardımcı olmak ve fizikselbilişsel değişiklikler yaşayan bireylere destek sağlamak gibi çok geniş bir çalışma alanına sahiptir.



Dil ve konuşma terapisi bölümü

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi, bu süreçlerde karşılaşılan bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunda rolü olan dil ve konuşma terapistleri yetiştiren bir disiplindir. Bölümden mezun olan terapistler, ilgili uzman doktorun teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olmadan; disleksi, aleksi, agnozi, apraksi, hipernazalite, hiponazalite, spesifik okuma ve heceleme bozuklukları, hızlı konuşma ve kekemelik gibi rahatsızlıklarda terapi ve rehabilitasyon yapabilirler.

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