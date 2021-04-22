İl müdürlerinden Başkan Yaman'a ziyaret

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Bilecik'te 2 kurumun il müdürü, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Bilecik Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk Aydemir, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, iki kurum müdürüne günün anlam ve önemine binaen hediye takdim etti.

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