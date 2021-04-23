Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı.

Osmaneli deki kutlamalar Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk anıtına Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş’ün çelenk sunması ile başladı. Korona virüs Covit19 saldığını nedeniyle çok az sayıda katılım olurken, törende sosyal mesafede uygulandı. Çelen sunumun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve il milletvekillerinden gelen kutlama mesajlarının ardından Balaban İlkokulu sınıf öğretmeni Hasan Kayalının günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin şiir okuması ile tören sona erdi. Program sonrasında ilçe içerisindeki evlerde veliler ve öğrenciler evlerinin pencerelerini süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.

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