Osmaneli’de 500 adet Arbequina cinsi zeytin fidanıtoprakla buluştu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 500 adet Arbequina cinsi zeytin fidanı toprakla buluştu

Kaymakam Yüksel Ünal öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan proje ile Çerkeşli köyünde 300 dönüm alana 500 adet İspanyol çeşidi yağlık bodur olarak bilinen makineli hasada uygun Arbequina cinsi zeytin fidanının dikimi yapıldı. Düzenlenen programa, Kaymakam Yüksel Ünal, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, İl Genel Meclis üyesi Alper Karadağ, Muhtar Mustafa Metin ve köylüler katıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Yüksel Ünal “Bölgemizde yetişen mevcut zeytin çeşitlerine alternatif olarak yağlık olarak yetiştirilen Arbequina zeytin fidanı ağaca dönerken çok hızlı bir gelişim gösteriyor ve dikimi takip eden yılda ürün vermeye başlar. Rekolte yüksek olduğu için verime daha yoğun olduğu, çiftçilerimize destek olabilmek için Arbequina zeytin fidanı üretimine karar aldık. İki yaşında verime başlıyor. Bir ağaç beş yaşında on kilo zeytin veriyor ve ortalama dönüme 180 ağaç dikiliyor. 180 ağaç Arbequina zeytin fidanının yetiştirmenin amacı erken verime geçtiği için biz de Arbequina zeytin fidanı bölgemizde tanıtmak istedik. Dönümüne 1, 1,5 ton gibi bir ürün alınan Arbequina zeytin çeşidini deneme sonucunda verimli olup olmadığını görmek için Çerkeşli köyümüzde örnek bahçe olarak dikimini gerçekleştirdik. Deneme sonuncunda eğer bölgemizde uyum sağlarsa kaymakamlığımızın desteği ile bütün köylerimizde proje yapıp Arbequina cinsi olan zeytini çoğaltacağız” dedi.

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