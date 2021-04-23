Gölpazarı’nda 23 Nisan buruk kutlandı

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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları korona virüsten dolayı sönük geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölpazarı’nda korona virüs (Covit19) salgın nedeniyle kısıtlı heyecanla kutladı. İlçede tören Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık’ın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

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