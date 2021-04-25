Osmaneli’nde yeni küçük sanayi sitesi yoğun talep görmeye başladı

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçenin ticaretine değer katacak yeni küçük sanayi sitesindeki iş yerlerinin sahiplerini bulacağını söyleyerek, “İlçe içinde yer alan oto ve halı yıkama, oto elektrik ve tamirhaneler ile lastikçiler gibi iş yerlerini taşıyacağız” dedi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, Osmaneli'nin özellikle OsmaneliYenişehirBursaGemlikBandırma YHT hattının yapımına başlanması ile birlikte ilçede özellikle sanayiciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Şahin, "Bugünlerde hafriyatı başlayacak olan devam eden yatırımlar ilçemizde sanayileşmede büyük hareketlilik sağlıyor. Sanayideki bu gelişimin sonucu küçük sanayi sitemize de ihtiyacı çok üst seviyeye çıkardı Mevcut küçük sanayi sitemize ilave edeceğimiz 12 yeni işyeri de bu artan talebi karşılamayacak. Eski küçük sanayi sitemizde yeni düzenlemelerle standardı yükseltirken Yeni Küçük Sanayi Sitesi içinde yatırıma başladık. Bu yıl ağustos ayı sonunda tamamlayacağımız yeni küçük sanayi sitemiz artan talebi karşılayacak. İlk etapta 20 işyeri, sonrası 20 ve devamında 20 olmak üzere 60 adet işyerini tamamlayacağız. İlçe içinde yer alan oto ve halı yıkama, oto elektrik ve tamirhaneleri, lastikçiler gibi küçük sanayiciler yeni veya eski küçük sanayi işyerlerine taşıyacağız. Özellikle dört yolda şehrin merkezinde yer alan Ankaraİstanbul yolu üzerinde yer alan işyerleri küçük sanayi dükkanlarımıza taşınacak. Şehir içinde yer alan Küçük sanayicilerinin tamamını şehir dışına çıkıyoruz. 6 Mayıs ta yapılacak kira ihalesinde küçük sanayi dükkanlarımıza büyük talep oluşmaya başladı. Dışarıdan dan da sanayicilerimizin küçük sanayi dükkanlarımıza yoğun ilgisi var” dedi

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