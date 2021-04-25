Bilecik Sağlık Müdürü: Vakalar ciddi arttı, filyasyon ekipleri gece saatlerine kadar çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik Sağlık Müdürü: Vakalar ciddi arttı, filyasyon ekipleri gece saatlerine kadar çalışıyor

DHA

Bilecik Sağlık Müdürü: Vakalar ciddi arttı, filyasyon ekipleri gece saatlerine kadar çalışıyor


Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kentte son 2 haftalık süreçte koronavirüs vakalarında ciddi artış olduğunu ifade ederek, filyasyon ekiplerinin sabahtan, gece geç saatlere kadar vakaları tespit etmek için mücadele verdiğini söyledi. Dr. Damkacı, "Halkımızdan var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmalarını, temaslı bilgilerini zamanında ve doğru vermelerini istiyoruz" dedi.
Sağlık Bakanlığı´nın açıkladğı vaka oranı haritasında, 100 binde 494,25 vaka oranıyla 'yüksek riskli' iller arasında yer alan Bilecik'te 36'sı doktorlu 85 filyasyon ekibi, koronavirüs vakaları ve temaslılarını tespit etmek için gece gündüz görev yapıyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, özellikle son 2 haftada vaka sayılarında ciddi artış yaşandığını ve bu durumun sağlık çalışanlarının yoğunluğunu da artırdığını söyledi. Ramazan dolayısıyla çoğu zaman ekiplerin yanlarında götürdüğü kumanyalarla iftar yaptığını anlatan Dr. Damkacı, "Ekiplerimiz ramazan ayına rağmen durmaksızın, iftar saatinde bulundukları yere göre bazen yemek dahi yemeden, bazen yanlarına aldıkları kumanyaları ile görevlerinin başındalar. Bizler de onlara her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Mart ayına kadar belirli seviyede olan vaka sayılarında özellikle son 1-2 haftadır ciddi artış söz konusu. Şu anda 36´sı doktorlu olmakla birlikte 85 filyasyon ekibimiz sabahtan gece geç saatlere kadar çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız, şu an sahada 170 kişi ile aktif biçimde görev alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü´nde kurulan Çağrı Merkezi tarafından ise hem aramalar da hem adres, telefon güncellemelerinde, hem de çağrı değerlendirmede 60 sağlık çalışanımızla ekiplerimize destek veren arkadaşlarımız mevcut" dedi.
Halkın koronavirüsle mücadele de sağlık çalışanlarına destek vermesi gerektiğini ifade eden Dr. Damkacı, "Halkımızdan var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmalarını, temaslı bilgilerini zamanında ve doğru vermelerini istiyoruz. Aynı zaman İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara riayet etmelerini, maske, mesafe, temizlik kurallarına özen göstermelerini, bakanlığımız tarafından yürütülen aşılama çalışmaları kapsamında aşılarını olmadı bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-04-25 13:25:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaneli’nde yeni küçük sanayi sitesi yoğun talep görmeye başladı
YEREL HABERLER Osmaneli’nde yeni küçük sanayi sitesi yoğun talep ...
Kaymakam Tuncer'den İlçe Emniyet Müdürü Bartın'a ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Tuncer'den İlçe Emniyet Müdürü Bartın'a ...
Kaymakam Tuncer: "Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız"
YEREL HABERLER Kaymakam Tuncer: "Devlet olarak her zaman ihtiyaç ...
Bozüyük’te kısıtlama denetimi yoğun bir şekilde devam ediyor Vatandaşların araçlarıyla ve yürüme mesafesi dışında alışveriş yapmalarına izin verilmedi Market izninin suiistimal edilmemesi için alışveriş için hane halkından bir kişiye izin veriliyor
YEREL HABERLER Bozüyük’te kısıtlama denetimi yoğun bir şekilde devam ...
Bilecik'te kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Bilecik'te kısıtlama sessizliği
İl Müdürü Kaya'dan beyanname uyarısı "Beyannameleri gününde vermeyen derneklere bin 730 TL ceza uygulanacak"
YEREL HABERLER İl Müdürü Kaya'dan beyanname uyarısı "Beyannameleri ...
3 okulun kütüphaneleri yenilendi
YEREL HABERLER 3 okulun kütüphaneleri yenilendi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon ...
Söğüt'te yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Söğüt'te yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı
Efsane muhtar vefat etti
YEREL HABERLER Efsane muhtar vefat etti
Gölpazarı’nda 23 Nisan buruk kutlandı
YEREL HABERLER Gölpazarı’nda 23 Nisan buruk kutlandı
Osmaneli Belediyesi'nin yeni temsili Başkanı Selen Eroğlu
YEREL HABERLER Osmaneli Belediyesi'nin yeni temsili Başkanı Selen ...
23 Nisan’a özel üstü açık otobüsle eğlence Cadde ve sokaklar gezilerek evlerinden çıkamayan çocuklara şeker, balon ve renkli maskeler dağıtıldı
YEREL HABERLER 23 Nisan’a özel üstü açık otobüsle eğlence Cadde ve ...
Osmaneli’de 500 adet Arbequina cinsi zeytin fidanıtoprakla buluştu
YEREL HABERLER Osmaneli’de 500 adet Arbequina cinsi zeytin ...
Bilecik’te çocuklara hediyeler dağıtıldı
YEREL HABERLER Bilecik’te çocuklara hediyeler dağıtıldı
Anaokulu öğrencilerinin resim etkinliği
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerinin resim etkinliği
Kaymakam Tuncer, Covid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Kaymakam Tuncer, Covid-19 aşısı oldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir ...
Selden etkilenen Göksu Vadisinde inceleme
YEREL HABERLER Selden etkilenen Göksu Vadisinde inceleme
İhtiyaç sahibi ailelere patates yardımı başladı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi ailelere patates yardımı başladı
Genç öğrencinin hayali gerçek oldu Başkan Şahin koltuğunu genç öğrenciye verdi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: ‘’Bizler her zaman gençlerimize inanıyoruz’’
YEREL HABERLER Genç öğrencinin hayali gerçek oldu Başkan Şahin ...
23 Nisan Bilecik'te de kutlandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Bilecik'te de kutlandı