Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu BursaEskişehir karayolunda ulaşımda aksama yaşandı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten İnegöl istikametine giden Öner K. idaresindeki 42 DBK 53 plakalı hurda yüklü tır, Mezitler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçerek devrildi. Devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın dorsesinde hurdalar ise devrilme sonucu yola savruldu. Hurda metaller nedeniyle Bozüyükİnegöl kara yolunun Eskişehir istikametine doğru yaklaşık bir saat ulaşım sağlanamadı. Ekiplerce yolun temizlenerek dorsenin kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırılması sonucunda trafik normal akışına döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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