Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz; "Sürüngen ve zararsız hayvan, ayrıca nesli tükenmekte üzere olduklarından dolayı doğal yaşamlarına bıraktık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz; "Sürüngen ve zararsız hayvan, ayrıca nesli tükenmekte üzere olduklarından dolayı doğal yaşamlarına bıraktık"

İHA

Köylünün ilk önce balık sandığı canlı bakın ne çıktı Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz; "Sürüngen ve zararsız hayvan, ayrıca nesli tükenmekte üzere olduklarından dolayı doğal yaşamlarına bıraktık"

Bilecik'te köylülerin dere yatağında toplu halde bularak ilk önce balık sandıkları canlıların, 'semender' olduğu anlaşıldı.
Bilecik'in Merkeze bağlı Gülümbe köyünde yaşayan vatandaşlar, tarlada çalıştıkları esnada dere kenarında onlarca sürüngen canlıya rastladı. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan köylüler, yakaladıkları canlıları köy muhtarına götürdü. Sıcak havalarda ortaya çıkan 'Semender' cinsi canlıların aynı zamanda nesli de tükenmek üzere. İlk kez derede semender gören köylüler ise büyük şaşkınlık yaşadı.
Köylülerin dere kenarından topladığı canlıları inceleyen Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz, yaptığı araştırmalar sonucunda söz konusu canlıların semender olduğunu belirledi. Semenderin zararsız olduğunu öğrendiklerini belirten Muhtar Cenkiz, köylülerin yakaladıkları semenderlerin doğaya salınmasını sağladı.

"Doğal yaşamlarına bıraktık"
Semenderlerin birden fazla türü olduğunu ve neslinin tükenmekte olduğunu öğrendiklerini belirterek, ilgili kurumlarca konunun araştırılmasını talep eden Muhtar Cenkiz, "Köyümüzdeki vatandaşlarımız tarlada çalışırken dere yatağında sürüngen hayvanlara denk geldiler. Ne olduğunu bilmediklerinden dolayı yakalayıp muhtarlığımıza getirmişler. Bizden bunların araştırmamızı talep ettiler. Bizde yaptığımız araştırmalar sonucunda bu hayvanların semender olduğunu öğrendik. Sürüngen ve zararsız hayvan olduğunu ayrıca nesli tükenmekte olduklarından dolayı doğal yaşamlarına gençlerimizle beraber bulundukları yere bıraktık. Vatandaşlarımız bu hayvanları bu aralar çok sık gördüklerinden dolayı ilgili kurumlarımızın bu konuyu araştırmasını talep ediyorum" dedi.
Semenderlere tarlada çalıştığı esnada dere kenarında rastladığını anlatan Çiftçi Mehmet Fidan, "İlk gördüğümde balık veya kurbağa olduğunu sandım. Daha yakından incelediğimde hiçbir şeye benzetemedim. ilk kez böyle bir canlı gördüm. Derede onlarca vardı ve durumu hemen muhtarımıza haber verdim" ifadelerine yer verdi.
Muhtarın da desteğiyle söz konusu canlıların semender olduğunu belirlediklerini aktaran Ali Osman Karabacak ise "Köyde tarlada çalışırken dere yatağında bu canlıya denk geldik. Muhtarımıza başvurduk ve semender olduğunu, zararsız bir hayvan olduğunu öğrendik. Doğaya salmamızın ve doğayla barıştırmamızın daha doğru olacağını söyledi muhtarımız ve doğaya saldık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Bilecik'te boş köy evi çöktü
YEREL HABERLER Bilecik'te boş köy evi çöktü
Bilecik Sağlık Müdürü: Vakalar ciddi arttı, filyasyon ekipleri gece saatlerine kadar çalışıyor
YEREL HABERLER Bilecik Sağlık Müdürü: Vakalar ciddi arttı, filyasyon ...
Osmaneli’nde yeni küçük sanayi sitesi yoğun talep görmeye başladı
YEREL HABERLER Osmaneli’nde yeni küçük sanayi sitesi yoğun talep ...
Kaymakam Tuncer'den İlçe Emniyet Müdürü Bartın'a ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Tuncer'den İlçe Emniyet Müdürü Bartın'a ...
Kaymakam Tuncer: "Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız"
YEREL HABERLER Kaymakam Tuncer: "Devlet olarak her zaman ihtiyaç ...
Bozüyük’te kısıtlama denetimi yoğun bir şekilde devam ediyor Vatandaşların araçlarıyla ve yürüme mesafesi dışında alışveriş yapmalarına izin verilmedi Market izninin suiistimal edilmemesi için alışveriş için hane halkından bir kişiye izin veriliyor
YEREL HABERLER Bozüyük’te kısıtlama denetimi yoğun bir şekilde devam ...
Bilecik'te kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Bilecik'te kısıtlama sessizliği
İl Müdürü Kaya'dan beyanname uyarısı "Beyannameleri gününde vermeyen derneklere bin 730 TL ceza uygulanacak"
YEREL HABERLER İl Müdürü Kaya'dan beyanname uyarısı "Beyannameleri ...
3 okulun kütüphaneleri yenilendi
YEREL HABERLER 3 okulun kütüphaneleri yenilendi
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon ...
Söğüt'te yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Söğüt'te yoğunlaştırılmış dinamik denetim yapıldı