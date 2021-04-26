Zabıta HES kodu denetimi yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar ve bazı bakanlar, şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı

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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından inşaat, ulaşım, market gibi işletmelerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yaptı. Vatandaşlar her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla birçok başlıkta denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara, maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu, HES kodu denetimleri yaptı.

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