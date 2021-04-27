Dr. Öğretim Üyesi Ardahanlı, kardiyoloji polikliniğinde göreve başladı

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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kardiyoloji polikliniğine atanan doktor göreve başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyolog Dr. Öğretim Üyesi İsa Ardahanlı göreve başladı. Geçtiğimiz günlerde gastroenteroloji, kulak burun boğaz, anestezi ve nöroloji polikliniklerine de birer doktor atanmıştı.

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