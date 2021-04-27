Bilecik te Camiler ve Din G\u00f6revlileri Haftas\u0131 nedeniyle T\u00fcrkiye genelinde d\u00fczenlenen yar\u0131\u015fman\u0131n, il finalleri yap\u0131ld\u0131. Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n 2021 Y\u0131l\u0131 Camiler ve Din G\u00f6revlileri Haftas\u0131 etkinlikleri \u00e7er\u00e7evesinde din g\u00f6revlileri aras\u0131nda Haf\u0131zl\u0131k ve Kur\u2019an\u0131 Kerim\u2019i Y\u00fcz\u00fcnden G\u00fczel Okuma Yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n il birincili\u011fi Bilecik merkez \u015eerifpa\u015fa Camii nde yap\u0131ld\u0131. Komisyon Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131 \u0130l M\u00fcft\u00fcs\u00fc Ali Erhun\u2019un yapt\u0131\u011f\u0131 yar\u0131\u015fmaya merkez ve il\u00e7e birincileri kat\u0131ld\u0131. T\u00fcm yar\u0131\u015fmac\u0131lara ve komisyon \u00fcyelerine diyanet i\u015fleri ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yay\u0131nlar\u0131ndan olu\u015fan kitap seti hediye edildi. \u00d6te yandan Haf\u0131zl\u0131k \u0130l Birincili\u011fini, Pazaryeri Do\u011fanlar Cami M\u00fcezzin Kayy\u0131m\u0131 \u0130smail Alt\u0131nta\u015f, Kur\u2019an\u0131 Kerim\u2019i Y\u00fcz\u00fcnden G\u00fczel Okuma \u0130l Birincili\u011fini merkez Hasandere K\u00f6y\u00fc Cami \u0130mam Hatibi Dil\u015fat Alio\u011flu kazand\u0131.