KYK'da kalan öğrencilerle iftar

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, gençlerle bir araya Ramazan ayının feyiz ve bereketi hakkında hasbıhal etti.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ve Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrencilerle iftar yaptı. İftar sonrası Müftü Erhun, gençlerle bir araya gelerek Ramazan ayının feyiz ve bereketi hakkında hasbıhal eyledi. Gençlerden gelen soruları da yanıtlayan Müftü Erhun, gençlere nasihat ve öğütler verdi.

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