Başkan Şahin'den pazar denetimi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında ilçe pazarında denetim yapan zabıta ekiplerini ziyaret ederek, pazarcı esnafın da hatırını sordu.

Başkan Şahin, Osmaneli ilçe pazarını ziyaret ederek, pazar giriş ve çıkışlarında görev yapan zabıta ve sağlık çalışanlarına kolaylık diledi. Pazar esnafı ve vatandaş ile de sohbet eden Başkan Şahin, Korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında gerekli hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür etti. Başkan Şahin, "Ramazan Bayramı sonrasına en alt seviyede vakalarla girmeyi hedefliyoruz. Sonrası da aşı olanlarında artmasıyla inşallah Covit19 salgınını normal seviyelere düşürmüş olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.