Miniklerin farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek yaptıkları gösteri mest etti

Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu öğrencileri tarafından "23 Nisan'da Dünya Çocukları El Ele Şanlı Bayrağımız Göklerde" projesi kapsamında yaptıkları gösteri mest etti. Gösteriye farklı ülkelerin kıyafetlerini giyilmesi ayrı bir güzellik kattı.

23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle valilik il kutlama programında yer alan "23 Nisan'da Dünya Çocukları El Ele Şanlı Bayrağımız Göklerde" projesi kapsamındaki gösteri ertelenmişti. Bugün Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde başlayan program Bilecik Valiliği bahçesinde son buldu. Minikler Türkiye'de dahil olma üzere farklı ülkelerin kıyafetlerini giyerek il müdürlüğünden valilik binasına kadar yürüdüler. Bu esnada minikler Türk bayrağı elden ele taşıyarak, giyerek dünya çocuklarını temsil ettiler. Valilik bahçede büyük bir dünya maketinin etrafında bulunan ülke kostümlü çocuklardan biri şanlı Türk bayrağını Vali Şentürk'e teslim ederek, kendisinden dünyanın gönderine çekmesini istedi. Çocuklar '23 Nisan' şarkısı söyleyerek şarkının sonunda ellerindeki kırmızı beyaz uçan balonları gökyüzüne bırakmalarıyla gösteri tamamlanmış oldu.

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