Bilecik'te bir kişiyi darp ederek 4 bin TL'sini alan 3 şahıs tutuklandı Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde çok sayıda suç teşkil eden materyal ele geçirildi

Bilecik'te 100 bin liralık senedi tahsil etmek istedikleri kişiyi darp ederek 4 bin lirasını alan 3 şüpheli tutuklandı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda suç teşkil eden materyal ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, Ertuğurulgazi Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan E.C. isimli bir şahıs, A.K., O.K. ve G.K. isimli şahısların kendisini şüphelilere ait iş yerine çağırdıklarını, 100 bin TL’lik senedi tahsil etmek istediklerini, iş yerinin bodrumunda kendisini darp ederek 4 bin TL’sini aldıklarını, şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyon sonucunda yağma olayını gerçekleştiren şahısların T.Z., A.K., O.K. ve G.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi ve yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 2 adet plakasız çelik yelek, 1 adet kısa tüfek, 1 adet deri kılıflı bıçak, 1 adet flash bellek, 1 adet sallama olarak tabir edilen kesici alet, 1 adet meblağ belirtilmemiş açık senet, 12 adet isme yazılı senet, 116 adet av fişeği, 6 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliye Sarayı'na sevk edildi. Şahıslardan T.Z. isimli şahıs adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest kalırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak Bilecik M tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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