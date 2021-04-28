Rektör Beydemir sınavda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Bilecik İl Sınav Koordinatörü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2021 ALES/1) girecek adayların ve sınav görevlilerinin dikkat etmesi gereken konularla ilgili açıklama yaptı.

Rektör Beydemir yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin korona virüs (Covid19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik olarak almış olduğu kararlar gereği hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaktadır. İçişleri Bakanlığının söz konusu kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verileceği belirtilerek ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlara katılacak adaylar, refakatçileri ve sınav görevlileri zorunlu haller kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne ve babadan bir refakatçi) ile sınav görevlilerine, genelge’nin eki 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer verilmiştir. Bu doğrultuda sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda adaylar ilgili sınavın sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabileceklerdir. 2 Mayıs 2021 tarihinde 2021 ALES sınavı uygulanacaktır. Bilindiği gibi görevlilerin saat 07.45’de, Adayların saat 08.30’da Sınav Binalarında bulunmaları gerekmektedir. Koordinatörlüğümüzün bu sınavda uygulayacağı önlemler ise veliler sınav binalarının bahçelerine alınmayacaktır, öğrenci ve velilerin sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre, 34 adım) uymaları ve maske takmaları gerekmektedir, her adayı sınav binasına getirip götürmek için yalnız bir yakını refakat edebilecektir, veliler adaylara sınav binalarında oluşturulan güvenli bölgeye kadar refakat edebileceklerdir, veliler öğrencilerini sınav binası güvenli bölgesinde bırakacaklar ve sınav bitiş saati olan 12.45’den sonra aynı yerden sosyal mesafe kuralları çerçevesinde alabileceklerdir, adaylara bina girişlerinde ÖSYM tarafından maske ve ıslak mendil dağıtılacak ve el antiseptiği uygulanacaktır. İsteyen adaylar kendi maskelerini ve şeffaf şişede olmak şartı ile kolonyalarını getirebileceklerdir” ifadelerine yer verdi.

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