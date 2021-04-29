Yoldan çıkan otomobil son anda kütüklere çarparak durabildi

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Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan kesilmiş ağaçların kütüklerine çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halinde olan Yusuf K. idaresindeki 07 AOS 715 plakalı Tofaş marka otomobil, Bekdemir köyü kavşağı mevkiine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, yol kenarına parçalanmış halde bırakılan ağaç ve kütüklerin üzerine çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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