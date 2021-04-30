Bilecik'te 17 günlük 'tam zamanlı' kısıtlamada sokaklar boş kaldı

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Yurt geneli ile birlikte Bilecik'te dün akşam itibari ile uygulanmaya başlanan ve 17 gün sürecek tam kapanma başlamasıyla kent sokakları adeta sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanlığı'nın illere gönderdiği genelge ile 17 günlük tam zamanlı kapanma dün akşam saat 19.00'da tüm yurtta başladı. Bilecik'te de kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı. Kentte oluşturulan 8 kontrol noktasında görev alan polis ekipleri denetimlere başladı. Kısıtlamadan muaf olduklarını belirten sürücü ve yayaların izin belgelerinin kontrolleri yapıldı. Belgeleri gösteremeyen kişilerin haklarında ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları'na muhalefetten tutanak tutuldu.

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