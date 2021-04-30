Belediye Başkanı Şahin'den AK Parti'ye ziyaret

Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 5 ili açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Şahin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Şahin'e yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Başkan Yıldırım, "Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ziyarette bulundular. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.