Başkan Yıldırım, Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısına katıldı

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısına katıldı.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Marmara Bölge Sorumlusu Halis Dalkılıç Başkanlığındaki Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı video konferans sistemiyle düzenlendi. Toplantıya, Ankara'da olduğu için AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Marmara Bölge Sorumlusu Halis Dalkılıç'la birlikte giren Yıldırım, kentte devlet tarafından yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

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