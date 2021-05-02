Vali Şentürk’ten şehit ailesine ziyaret

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, şehit Mesut Bilir'in ailesini ziyaret etti.

Vali Şentürk, 1995 yılında Van'da şehit olan jandarma onbaşı Mesut Bilir'in Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan annesi Hayriye ve babası Mehmet Bilir'i eşi Münevver Şentürk ile birlikte ziyaret etti. İkili aileyle bir süre hasbihâl ederken, Vali Şentürk, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığında bulundu.

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