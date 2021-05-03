Karayolunu geçmeye çalışan kaplumbağaya polis yardım etti

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kaplumbağanın yardımına polis ekipleri koştu.

İlçe girişinde tam kapanmadan dolayı görev yapan polis memurları, gelen araçların kontrollerini yaptığı sırada yolunda karşıya geçmeye çalışan kaplumbağayı fark ettiler. Trafiği durduran polis memuru ezileme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.